di T.A.

Importante assemblea diocesana nel capoluogo pentro su un tema di massima attualità e rilevanza: “ FAMIGLIA, DONO DELL’UNITA’ “. Si svolgerà il 12 e 13 ottobre, h 16/19, presso l’Auditorium di via Mazzini. L’appuntamento è promosso dall’Ufficio Famiglia e Nuova Evangelizzazione, apre la Scuola Diocesana per la Famiglia e prevede la partecipazione di soggetti impegnati nel sociale, come Aurora Nicosia, Anna Maria Rossi, Anna ed Alberto Friso ed Ezio Aceti. Info 351/680891.