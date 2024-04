di T.A.

Interessante convegno all’Ordine dei Medici di Isernia su un tema di assoluta importanza medico/scientifica : “trattamento e cura del melanoma cutaneo”. Diversi i professionisti che ne hanno parlato. ” Il melanoma della pelle è causato dalla trasformazione maligna dei melanociti, cellule presenti nella parte inferiore dell’epidermide. Partendo da tale assunto e sotto l’attenta guida del responsabile scientifico del convegno, il dr. Fulvio Martone, e con la partecipazione di esperti del settore ci si è addentrati nel tema della giornata. Da segnalare gl’interventi del predetto professionista che ha relazionato sull’importanza della diagnosi precoce, clinica e dermatoscopica. A seguire la dr. Loredana Nugnes intrattenutasi sulla diagnostica istopatologia delle lesioni melanocitarie. Quindi la relazione della dr. Loredana De Filippis che ha argomentato sulle lesioni non melanocitarie della pelle. Successivamente la dr. Divina Traficante si è intrattenuta sulla terapia oncologica del melanoma e sulle cure del caso. Mentre la dr. Carmen Cefalogli ha spiegato ai presenti i tumori della pelle non melanoma, illustrando tutto quanto concerne dalla teoria alla pratica clinica”. Il seguito del convegno. E’ seguito il dibattito tra pubblico ed esperti in materia, dal quale è emerso che per curare il melanoma è indispensabile un team multidisciplinare, nonché la necessità della collaborazione del medico di medicina generale nel team multidisciplinare al fine di pervenire alla diagnosi precoce. In chiusura è stato sottolineato che l’immunoterapia e le terapia mirate permettono di gestire al meglio il paziente oncologico di ogni età attraverso risposte rapide e di lunga durata, favorendo un miglioramento della qualità della vita.