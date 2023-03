“L’autismo nell’arco di vita : bisogni e risorse del territorio”, tema del convegno alla multisala del Cinema

Maestoso a Campobasso con psichiatri e specialisti

Dell’autismo, della sua realtà sociale e delle necessità che ne conseguono. Se ne parlerà nel pomeriggio del

30 marzo prossimo nella multisala del Cinema Maestoso a Campobasso nel corso del convegno scientifico

dal titolo “L’autismo nell’arco di vita : bisogni e risorse del territorio”. Diversi medici, esperti e specialisti al

tavolo dei conferenzieri, con la conduzione dell’appuntamento da parte del dr. Costantino Kniahynicki,

medico psichiatra e direttore sanitario del Centro “Io sono speciale”. I relatori della giornata : dr. Felice

Iasevoli, psichiatra e direttore della scuola di specializzazione in psichiatria della Federico II di Napoli, dr.

Tatiana D’Ambrogio che dirà del “Viaggio nella mente autistica”, dr. Paola Di Franco che parlerà di

“Affettività e sessualità nell’autismo” in qualità di psicologa e psicoterapeuta, dr. Chiara Tamburrini del

Centro Autismo Età Evolutiva della Regione Marche, dr. Salvatore Vita che dirà delle “Nuove tecnologie per

l’inclusione : stato dell’arte e prospettive future” e il dr. Salvatore Maddalena che intratterrà sul progetto

“Io sono speciale”. Appuntamento medico/scientifico di rilievo quindi per approfondire l’ambito

dell’autismo, patologia particolare dei tempi moderni che la scienza medica affronta oggi con ampia

cognizione di causa al fine di favorire i soggetti che ne sono portatori per offrire loro una vita appunto

“speciale”, all’unisono con la malattia in essere.