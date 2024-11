di T.A.

CONVEGNO SU FEMMINICIDIO E RISPETTO DELLE DONNE A VENAFRO. IN PROGRAMMA MOSTRE, RELAZIONI, INTERVENTI ISTITUZIONALI E CONCERTO ALLA PALAZZINA LIBERTY

Un tema assolutamente d’attualità e sentito da tutti alla luce del ripetersi del triste fenomeno. Il riferimento è per le continue violenze in danno delle donne, in tanti casi spinte sino al femminicidio che tanto colpisce negli affetti più cari. Giovani vite femminili tragicamente spezzate da menti umane insensate di giovani e adulti che trasformano la vita in un inferno per la povera e malcapitata vittima. Ed ecco allora gl’interventi della società civile per educare e correggere, così da restituire a tante donne la giusta tranquillità della propria esistenza e soprattutto la piena sicurezza di vita. In tale delicata e complessa tematica rientra l’imminente iniziativa dell’Associazione Il Girasole di Venafro che nella cittadina dell’estremo Molise dell’ovest promuove una giornata dedicata alla problematica al fine di educare le menti nel senso giusto e non violento. Si svolgerà infatti dal primo pomeriggio del prossimo 30 novembre alla Palazzina Liberty di Venafro il convegno dal titolo “Nemmeno con un fiore”, a significare il rispetto che si deve portare al genere femminile. Nel calendario della giornata trovano posto mostre, relazioni, dibattiti, interventi politico/istituzionali, concerto ed altro ancora per sottolineare l’urgenza di stoppare il triste fenomeno delle violenze sulle donne. Di seguito il programma dell’evento:

programma 30 Novembre 2024 – …nemmeno con un fiore (1)