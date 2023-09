di T.A.

CONVEGNO ALL’AUDITORIUM DI ISERNIA SULLA FORMAZIONE DEI GIOVANI

FOCUS SULL’EX PARLAMENTARE MOLISANO LELLO LOMBARDI

La formazione dei giovani fattore di crescita individuale e della comunità. E’ il tema dell’interessante convegno in programma lunedì 25 settembre (h 10,30) all’auditorium comunale di Isernia. Si parlerà della formazione per il bene comune con approfonditi dialoghi sul tema. Tra gl’interventi da segnalare quelli di Giovanni Pirone su Lello Lombardi e la formazione dei giovani e di Florindo Rubbettino che in video conferenza dirà della collana editoriale su scritti e discorsi di Lello Lombardi, ex parlamentare molisano. Seguiranno i dialoghi di Giuseppe Iglieri sulla visione innovativa per la nascita dell’Università del Molise, Francesco Roberti sulla Regione Molise e la formazione dei giovani e Renato D’Alessandro sullo sviluppo Italia/Molise e la formazione delle nuove generazioni.