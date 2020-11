I Carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo a sorpresa nella Rsa Covid del SS. Rosario di Venafro. Al momento, nella residenza assistita, sono ospitati alcuni pazienti provenienti dalla Rsa di Larino.

Dalle prime informazioni acquisite, sembra si tratti di un controllo di routine, per accertare eventuali irregolarità relative alla gestione delle procedure e degli spazi riservati a possibili casi di positività per il Covid-19 o alla formazione di operatori e la dotazione di dispositivi protettivi. I controlli sono in corso in tutte le strutture de Molise.