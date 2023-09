di T.G.

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza impegnati sui controlli relativi alla cessione del credito del superbonus e dei bonus edilizi. Tra gli obiettivi del 2023: la verifica del 70 per cento del valore complessivo delle comunicazioni inviate all’Amministrazione finanziaria

La cessione del credito del superbonus e dei vari bonus edilizi è nel mirino dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Tra gli obiettivi della convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Finanziaria c’è la verifica sul 70 per cento del valore dell’importo complessivo delle comunicazioni relative, appunto, a cessione del credito e sconto in fattura, inviate nell’anno in corso.

Un intervento che riguarderebbe circa 14,5 miliardi di euro.

La percentuale dovrebbe essere incrementata all’80 per cento per gli anni 2024 e 2025.

Le azioni saranno intraprese con una più stretta collaborazione con la Guardia di Finanza per attivare immediatamente la sospensione della delega di pagamento fino a 30 giorni.

Controlli superbonus: la cessione del credito nel mirino delle Entrate e della Guardia di Finanza

Sono molti e ambiziosi gli obiettivi della convenzione siglata nel mese di agosto tra l’Agenzia delle Entrate e il MEF, per il triennio 2023-2025.

Tra questi c’è l’intensificazione dei controlli sul superbonus e sui bonus edilizi: nel mirino ci sono le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria in merito alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Le azioni rientrano nel più generale obiettivo di “Potenziare i controlli fiscali e presidiare l’efficacia dell’attività di riscossione”.

Oltre all’ottimizzazione dei controlli in materia tributaria, in collaborazione con la Guardia di Finanza e le altre amministrazioni estere, si intende intervenire sulla sospensione preventiva delle deleghe di pagamento con modello F24 per le compensazioni.

In tal senso si intende intervenire su due diversi aspetti:

l’implementazione degli indicatori di rischio in base ai quali si procede alla sospensione ;

; il valore delle somme oggetto di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

L’intervento sul primo aspetto è suddiviso in due, in relazione agli indicatori di rischio. Quelli che saranno individuati e resi operativi nella procedura di sospensione cresceranno nel triennio:

8 nel 2023;

9 nel 2024;

10 nel 2025.

Gli indicatori di rischio individuati e resi operativi nella procedura di sospensione dei crediti da bonus edilizi sono invece 3 per il 2023 e non si prevede un aumento negli anni successivi.

In merito al valore delle somme che finiranno sotto la “lente del Fisco”, è crescente l’ammontare dei crediti oggetto di comunicazioni di cessione del credito e di sconto in fattura.

L’obiettivo dell’anno in corso è piuttosto ambizioso, considerando che l’ammontare dei crediti oggetto di comunicazione, aggiornato al mese di agosto, è di circa 14,5 miliardi di euro.

Una meta da raggiungere anche grazie alla collaborazione sempre più stretta tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, per favorire l’immediata sospensione delle deleghe di pagamento con F24 fino a 30 giorni, dopo il riscontro dei profili di rischio stabiliti con gli indicatori in questione.

Quali controlli sono previsti sulla cessione del credito del superbonus e degli altri bonus edilizi?

Il potenziamento dei controlli preventivi ha l’obiettivo di bloccare sul nascere i tentativi di frode, che per circa il 4 o 5 per cento hanno riguardato il superbonus mentre per la maggior parte hanno interessato il bonus facciate.

In un momento in cui i bonus edilizi sono al centro del dibattito, proprio in vista delle scelte che caratterizzeranno la prossima Legge di Bilancio 2023, l’intervento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza rimane ancora più importante per evitare l’appropriazione indebita di risorse pubbliche.

Una stretta ai controlli messi in campo per prevenire le frodi è stata introdotta a partire dal decreto antifrodi del novembre 2021.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021 sono stati forniti i criteri e le modalità per la sospensione prevista dall’articolo 122-bis, inserito nel decreto Rilancio.

Il controllo preventivo avviene sulla base dei seguenti criteri:

coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati , sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

In sintesi le procedure di controllo sono tre: