Dai primi giorni di questa settimana, gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Campobasso unitamente agli uomini del Distaccamento Polizia Stradale di Termoli, hanno intensificato i controlli sulle principali arterie della provincia ed in particolare sulla SS 647 c.d. “Bifernina”, interessata in questo periodo da una serie di lavori di manutenzione.

Durante la predetta attività sono state contestate diverse infrazioni al Codice della Strada, la maggior parte per mancato uso delle cinture di sicurezza, violazione della segnaletica stradale e per uso del telefonino alla guida. E’ stata, inoltre, ritirata una patente per una manovra di sorpasso vietata.

Sono state in tutto elevate 93 infrazioni al Codice della Strada per un pagamento complessivo di circa 16.000 Euro e la decurtazione di 95 punti dalle patenti degli automobilisti sanzionati. La Polizia Stradale di Campobasso proseguirà anche nei prossimi giorni tale attività di prevenzione sulle principali arterie della provincia.