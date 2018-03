Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione di fenomeni illegali nelle Stazioni ed a bordo dei treni, disposti dal Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise, Luigi Liguori, anche in relazione a direttive ministeriali connesse a mirati controlli su tutto il territorio nazionale, sono stati attuati, dai Posti di Polizia Ferroviaria di Campobasso e Termoli, straordinarie attività di vigilanza nelle aree ferroviarie e presso i passaggi a livello, finalizzate a contrastare il fenomeno dell’illecito attraversamento dei binari nonché comportamenti impropri/anomali pregiudizievoli per l’incolumità delle persone e della regolare circolazione ferroviaria.

Nel corso delle citate attività, diversi sono stati gli impianti F.S. della provincia di Campobasso sottoposti a controllo, dove sono state identificate 81 persone ritenute sospette, mentre 14 sono stati i veicoli verificati. Inoltre, particolarmente intensa – per gli agenti della Polizia Ferroviaria di Campobasso – si è rivelata la settimana che sta per concludersi in virtù delle avverse condizioni meteo che hanno interessato questa provincia e che hanno prodotto pesanti ripercussioni sulle linee ferroviarie della provincia. Numerose sono state le chiamate alle utenze telefoniche della Polfer che ha costantemente fornito ai viaggiatori puntuali informazioni sugli eventuali ritardi dei convogli, oltre che consigli e suggerimenti.

Anche a causa del maltempo e dei ritardi accumulati dai convogli, la stazione ferroviaria di Campobasso è stata, nei giorni scorsi, particolarmente affollata. Tale evenienza ha reso necessario procedere a numerosi controlli da parte degli operatori della Polizia Ferroviaria, guidati dell’Ispettore Superiore Vincenzo Ruscica, che hanno identificato complessivamente 86 persone, rilevando, tra queste, la presenza di 6 persone con precedenti di polizia. Sono stati anche aumentati i servizi di scorta ai treni finalizzati alla vigilanza sui passeggeri ed all’eventuale soccorso pubblico, effettuando ben 5 scorte sulla tratta Campobasso – Venafro.

A seguito del notevole affollamento di viaggiatori, si è verificato anche lo smarrimento di 2 cellulari e di una carta di credito, prontamente recuperati dai poliziotti e restituiti successivamente ai legittimi proprietari. Gli agenti hanno anche prestato delle prime cure del caso ad una studentessa di 16 anni che aveva avuto un malore, probabilmente a causa del freddo.