di Redazione

Solo irregolarità nei documenti, nulla dal punto di vista strutturale né tantomeno nel settore igienico. Questo quanto emerge dalle verifiche dei Nas di Campobasso nelle mense scolastiche del Molise.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Campobasso hanno realizzato 74 controlli, con 30 risultati “non regolamentari” per lievi carenze di tipo documentale. “Tutte le irregolarità sono state segnalate all”Autorità Sanitaria per l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza” fanno sapere dal Nas.

I controlli si riferiscono a un’ampia operazione condotta a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il Ministero della Salute sui servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense negli istituti scolastici. Le verifiche sono state svolte nell’ultimo mese in tutta Italia su circa 1.000 aziende di ristorazione collettiva: tra le ditte controllate 257 presentavano irregolarità, pari al 27%. Sono state sequestrate 13 cucine e accertate 361 violazioni penali e amministrative con multe per 192mila euro, a causa di violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti, con problemi di qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto.

Inoltre si è arrivati alla sospensione dell’attività o il sequestro di 13 aree cucina-depositi alimenti per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali. In Molise però nulla di tutto questo è stato riscontrato, a eccezione di qualche lieve irregolarità documentale.