Una vasta operazione è stata portata a termine dai Carabinieri in tutto il territorio della provincia di Isernia, così come predisposto dal Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, finalizzata al controllo delle attività di “Compro oro”.

Militari delle Stazioni territorialmente competenti, in collaborazione con personale dei Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie di Isernia, Venafro ed Agnone e quelli del Nucleo Investigativo Provinciale, hanno proceduto ad accertamenti presso le suddette attività, sia di natura amministrativa per riscontrare eventuali irregolarità legate alle licenze di vendita, con particolare attenzione dei certificati di vendita dei preziosi, nonché alla verifica dei registri giornalieri di carico e scarico della merce, sia con l’obiettivo di verificare eventuali traffici illeciti, quali casi di riciclaggio di refurtiva o comunque commercio di preziosi rubati nelle abitazioni private e che poi potrebbero essere rivenduti ai “Compro oro”.

Per quanto concerne i controlli amministrativi in un caso è stata riscontrata la mancata presentazione degli strumenti per la pesatura alla revisione periodica per la quale l’attuale normativa prevede una sanzione amministrativa che va dai cinquecento ai millecinquecento euro, mentre al momento non sono stati comunque riscontrati casi inerenti eventuali attività di ricettazione.