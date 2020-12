A seguito di un’ispezione igienico-sanitaria presso una RSA per anziani siciliana, i Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato 10 kg di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione all’interno di apparecchiature frigorifere non idonee, congelati arbitrariamente e sprovvisti di rintracciabilità, ritenuti pericolosi per gli anziani. Inoltre sono state rilevate anche carenze strutturali. Pertanto il legale rappresentante oltre ad una denuncia in stato di libertà è stato anche segnalato alla locale ASL affinché la struttura venga continuamente monitorata per l’evolversi della situazione.

I Carabinieri del Nas di Salerno hanno eseguito una serie di ispezioni all’interno di alcune strutture socio-assistenziali campane. Nel corso dei controlli sono state rilevate, presso due diverse case di riposo, alcune criticità, quali carenze organizzative e strutturali, mancanza di figure professionali e dei titoli autorizzativi. Le Autorità amministrative e sanitarie sono state allertate per i provvedimenti del caso.

Nel Molise, anche il NAS di Campobasso ha effettuato degli accessi ispettivi presso diverse case di riposo. Al termine degli accertamenti, i militari hanno segnalato i titolari di due strutture, i quali si erano resi responsabili di aver ospitato un numero di ospiti superiore rispetto a quello autorizzato e di impiegare un numero inadeguato di persone atto ad accudirli.

Il Sindaco di un comune calabrese, infine, a seguito di una segnalazione del NAS di Reggio Calabria, ha emesso un’ordinanza di sospensione nei confronti di una struttura ricettiva per anziani e disabili. Il provvedimento, che prevede il ricollocamento degli ospiti, è stato adottato in quanto il plesso non solo ospitava un numero di persone superiore rispetto a quelle autorizzate, ma era anche sprovvisto delle figure professionali atte a garantire una corretta gestione della struttura.