Nel decorso week-end i Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, hanno posto in essere tutta una serie di attività istituzionali volte a garantire un sereno rientro dei vacanzieri dalle località di villeggiatura, dopo la pausa ferragostana, che ha visto un massiccio transito di utenti lungo le principali arterie stradali e un’importante affluenza di pubblico presso le località turistiche della provincia più gettonate.

In particolare, i Carabinieri hanno controllato oltre duecento autovetture in transito, identificato altrettante persone a bordo dei veicoli, contestate diverse decine di contravvenzioni al Codice della Strada e verificata la presenza di tutti i soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale su ordine dell’Autorità Giudiziaria, che hanno l’obbligo di permanenza in casa.

I servizi predisposti dall’Arma e la discreta, ma costante presenza dei Carabinieri durante il ritorno del fine settimana, hanno consentito ai residenti un rientro sicuro presso le loro dimore, in attesa della ripresa delle attività lavorative, commerciali e scolastiche che catalizzeranno le energie nei giorni a venire. In sostanza, un fine settimana promosso a pieni voti, senza particolari criticità o problematiche per la sicurezza delle migliaia di persone in movimento sulle strade dell’intero territorio provinciale.