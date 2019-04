I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia, coadiuvati dai militari dei reparti territoriali, nel corso del servizio teso a verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno eseguito verifiche presso tre aziende operanti nel settore alimentare della provincia.

Dal controllo ispettivo, i militari hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, il titolare di una delle attività per non aver formato i lavoratori sui rischi relativi alle mansioni svolte. Per un’altra veniva contestata una sanzione amministrativa di euro cinquecento per la mancata esposizione delle tessere identificative per i lavoratori. Inoltre, durante i controlli si riscontrava l’impiego di alcuni lavoratori irregolari.