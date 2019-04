I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia, unitamente ai militari dei reparti territoriali, nel corso del servizio teso a verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro hanno eseguito una verifica presso due attività del settore dell’edilizia della provincia. Dal controllo ispettivo, i militari hanno contestato sanzioni amministrative per oltre seicento euro, per la mancata esposizione delle tessere identificative di cantiere per i lavoratori.