Continua incessante l’attività di controllo della Questura volta sia al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 che alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Anche ieri, 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, i poliziotti della Questura unitamente agli uomini del Commissariato di P.S. di Termoli hanno svolto la propria attività sul territorio di competenza per garantire sicurezza ai cittadini. Durante i servizi sono state controllate circa 500 persone, 200 veicoli ed elevate tre contestazioni amministrative in base alla normativa anti-Covid.

In particolare, il personale della Squadra Volante della Questura, sempre nella giornata di ieri, ha denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un noto pregiudicato di origini campane, fermato in compagnia di altri due uomini, entrambi con precedenti penali a carico, per violazione del provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Campobasso emesso dal Questore nel mese di settembre 2019.

Nei riguardi dei tre uomini sono state altresì contestate le violazioni amministrative previste dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 ancora vigenti alla data del 2 giugno, essendo stati fermati in una regione diversa da quella di appartenenza senza fornire al riguardo alcun tipo di motivazione. Infine, nei confronti dei due accompagnatori, il Questore di Campobasso CONTICCHIO ha emesso il provvedimento di allontanamento con divieto di ritorno nel Comune di Campobasso per la durata di anni tre.