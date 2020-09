I militari della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi disposti dal Prefetto della Provincia, dott. Vincenzo Callea, anche nella serata del 19 u.s. hanno pattugliato il centro storico, svolgendo attività di controllo e verifica del rispetto delle regole emanate per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riguardo a quelle relative all’uso delle mascherine ed al divieto di assembramento.

I cittadini hanno molto gradito la presenza dei militari dell’Arma che hanno offerto ai presenti sicurezza e legalità consentendo loro di poter trascorrere una serata in serenità. E’ stato riscontrato che le persone in strada indossavano la mascherina e si tenevano a debita distanza tra di loro.

Solo in due casi i militari sono dovuti intervenire elevando altrettante contravvenzioni poiché due giovani, incuranti delle prescrizioni, non indossavano la mascherina ed erano a stretto contatto.

I servizi continueranno nell’ottica di assicurare la serena convivenza e la consueta vicinanza alla popolazione, ma anche la necessaria fermezza nei casi in cui il rispetto delle norme non venga osservato poiché eventuali comportamenti omissivi mettono in pericolo la salute pubblica, fondamentale diritto costituzionalmente garantito a cui i cittadini non possono rinunciare.