Continua incessante l’attività di controllo da parte della Polizia di Stato di Campobasso volta alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed alla verifica del rispetto delle misure previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto.

Sono stati predisposti, infatti, servizi straordinari di controllo del territorio sia nella città di Campobasso che a Termoli e in altri Centri del basso Molise, anche con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia- Settentrionale”.

Gli uomini della Questura e quelli del Commissariato di P.S. di Termoli hanno svolto numerosi controlli anche finalizzati a garantire le opportune verifiche sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, soprattutto in questo delicato momento legato alla c.d. “fase 2” varata dal Governo.

In particolare, a partire dall’inizio della settimana in corso, sono stati quasi mille i cittadini sottoposti a controllo nelle citate località oltre a varie attività commerciali. Diverse sono state anche le sanzioni inflitte, circa 20, nei confronti di altrettanti soggetti, per inosservanza dei provvedimenti in materia di Covid-19.