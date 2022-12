Registrare un contratto di comodato? Da oggi si fa tutto via web. La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati

La registrazione dei contratti di comodato d’uso arriva online. È ora disponibile un nuovo

servizio che consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati

(contratto, eventuali planimetrie, ecc). Questa possibilità viene resa operativa da un

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che approva

il modello “Registrazione di atto privato” (“Rap”) da compilare e inviare esclusivamente in

via telematica. La novità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti,

come per esempio i preliminari di compravendita. Per questo adempimento era finora

necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni

dalla data della stipula o dalla decorrenza dell’atto.

Il comodato si registra online – Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna

all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso

determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.). Gli utenti

e gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica attraverso

la specifica procedura web che è attiva da oggi, 20 dicembre, nell’area riservata del sito

dell’Agenzia delle Entrate. Con successivo provvedimento saranno approvate le specifiche

tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il prodotto di controllo.

Come utilizzare il nuovo servizio – Per richiedere la registrazione in via telematica basta

indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari, quindi: tipologia di contratto, dati del

comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. La procedura

consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell’atto da registrare, firmata

dalle parti, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari). Una

volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte

(registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto

corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque

presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli

eventuali allegati.