di Domenico Pio Abiuso

L’amministrazione regionale, tramite il Dipartimento Risorse finanziarie – valorizzazione Ambiente e Risorse naturali – Sistema regionale e Autonomie locali, con determinazione del 23-03-2019, assegna una sovvenzione economica di 750.000,00 euro al Palazzo Comunale di Gambatesa per mettere in sicurezza da processi morfologici del terreno il lato Nord- Ovest del nostro borgo: tra Corso Roma, Via Serrone e località Serronitto.

Di seguito la documentazione

Determina regionale

Allegato A e B