Nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Questore di Campobasso, Dr. Giancarlo CONTICCHIO per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile con l’ausilio di unità cinofile della Questura di Pescara ha denunciato alla Procura della Repubblica di Campobasso tre giovani cittadini campobassani per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente).

Nello specifico si tratta di I.S., di anni 35, che nel corso di una perquisizione nella propria abitazione è stato trovato in possesso di circa 320 grammi di marijuana essiccata, nonché di materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico e un kit per la coltivazione della marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato e il detentore denunciato a piede libero.

Nel corso, poi, di un controllo stradale in ambito cittadino, sono stati controllati altri tre giovani: D.D., di anni 28, il quale è stato trovato in possesso di uno spinello contenente circa 70 grammi di marijuana, tre involucri contenenti dosi di stupefacente destinate allo spaccio per complessivi grammi 6,5 di marijuana, oltre ad una somma di denaro di oltre 100,00 euro in banconote dal taglio di 50 e 20, possibile provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato a rinvenire quasi un grammo e mezzo di hashish, oltre a bustine per il confezionamento in dosi della droga, un coltello intriso di hashish ed utilizzato per il taglio del panetto.

R. A. di anni 24 perquisito sul posto, è stato, invece, trovato in possesso di oltre tre grammi di hashish che custodiva in una delle tasche del proprio giubbotto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare un vasetto contenente cristalli di sostanza stupefacente, un concentrato ed estratto di cannabis del tipo “live resin”, un derivato gelatinoso che potrebbe arrivare ad avere fino a 65 – 95% di THC, la cui diffusione nel mondo giovanile della tossicodipendenza in generale ed in quella campobassana in particolare, desta attenzione e preoccupazione. Il predetto, inoltre, deteneva anche un bilancino elettronico di precisione.

I due di cui sopra sono stati, pertanto, denunciati a piede libero alla locale Procura della Repubblica. Infine, un terzo ragazzo controllato è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e pertanto segnalato quale assuntore alla Prefettura di Campobasso.