Da intese ministero Interno e Procura Antimafia Antiterrorismo

Definire uno stabile modello di collaborazione, tenuto conto dei profili di contiguità tra le attività svolte dalle Prefetture e dagli Uffici giudiziari in materia di antimafia: è l’oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto tra i prefetti di Campobasso, Michela Lattarulo, e di Isernia, Giuseppe Montella, con il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso e procuratore distrettuale Antimafia, Nicola D’Angelo, e i procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Isernia e Larino, Carlo Fucci ed Elvira Antonelli.

L’accordo, si legge in una nota congiunta delle due Prefetture, si inserisce nel quadro delle intese raggiunte a livello centrale tra il ministero dell’Interno e la Procura Nazionale Antimafia Antiterrorismo e rappresenta un ulteriore passo verso l’intensificazione dell’azione dello Stato contro la pressione infiltrativa della criminalità organizzata in Molise.

