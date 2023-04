Volete vivere tranquillamente, tenendo lontane le insidie purtroppo tante e ricorrenti di certa tecnologia moderna, per l’esattezza quella inaffidabile di determinate mail che circolano senza soluzione di continuità e che puntano a puntuali raggiri in vostro danno ? Bisogna che non diate retta a quanto vi propongono tante mail farlocche che “bussano” al vostro pc o sul telefonino con l’unico scopo di raggirarvi mettendo mano nelle vostre tasche, ossia accedendo in maniera subdola al vostro denaro. E l’insistenza di siffatti sistemi è purtroppo continua, per cui occorre restare costantemente vigili e pronti a respingere al mittente attacchi del genere. Come riconoscere le mail menzognere e che puntano a raggirarvi ? Francamente non è facile anche se, constatato il sistematico e ricorrente arrivo di mail a firma di persone di vostra datata conoscenza che però non sentite da tempo immemorabile, in casi del genere s’impongono attenzione e prevenzione massime. Qualche esempio? Le mail certamente farlocche e menzognere che girano di continuo hanno come mittenti persone che le cui generalità iniziano con D. V., M. L., F. A. ect., sigle di sicuro assai poco affidabili. Come fare per lasciar cadere nel vuoto simili attacchi nei vostri confronti ? C’è un’unica e drastica soluzione : non aprire affatto simili mail, ma cestinarle immediatamente ! Solo così si renderanno inoffensivi individui che puntano unicamente a raggirare il prossimo, voi compresi ! Ed a quel punto vivrete finalmente tranquilli, una volta … “mandata al diavolo” certa subdola e menzognera tecnologia moderna !