Sabato 4 marzo, alle ore 20.45, al Fulvio di Guglionesi, Stefano Sabelli porta in scena “Figli di Abramo”.

Il monologo è una sorta di Mistero Buffo, incentrato sulla vita e la dinastia di Abramo che mette in scena il diario di viaggio di un attore, che da Gerusalemme si mette alla Ricerca dell’Abramo perduto. La storia dell’uomo che da 4 millenni è riferimento di fede per miliardi di persone sulla Terra, è narrata in modo colto ma pure con grande ironia e divertimento. Sono così, rievocati mito e leggenda del primo profeta monoteista dell’Umanità. Un vero innovatore che a Ur dei Caldei, dov’era nato, in Mesopotamia, rifiutò l’idolatria dei suoi tempi, per credere in un solo e unico Dio creatore. Da ribelle ai facili idoli, Abramo, divenne, per questo, il primo esule braccato dell’Umanità e il suo perenne peregrinare – dalla Mesopotamia all’Egitto; dalla Cisgiordania alla Penisola arabica; dal Mar Rosso al Mediterraneo – fu teso alla ricerca e all’approdo della Terra promessa. Figli di Abramo, affascinando con una affabulazione fatta di mille storie e mille miti connessi con Abramo che s’intrecciano fra loro, indaga l’origine delle tre grandi fedi monoteiste, entrando nel merito della loro comune discendenza abramitica. Racconta però anche la Storia di conflitti perenni e incomprensibili fra popoli, perpetrati in nome dello stesso Abramo, dei suoi figli – Ismaele e Isacco – e poi dei figli dei suoi figli. Popoli che, dalla lettura comparata e spesso sorprendente dei testi sacri, Torah, Vangelo, Corano, dovrebbero considerarsi fratelli gemelli.

Domenica 5, alle 18.45, e lunedì 6, alle 20.30, arriva al Teatro del Loto di Ferrazzano il musical “5 anni”.

The Last Five Years è il musical Off-Broadway con musiche e libretto di Jason Robert Brown, descritto come “discepolo” di Sondheim. Lo spettacolo, autobiografico, debuttò a Chicago nel 2001 vincendo il Drama Desk Award per la miglior colonna sonora originale e per i migliori versi. Racconta la storia d’amore di Jamie e Cathy, una storia breve, ma intensa durata cinque anni nei quali i due si conoscono, vanno a convivere, si sposano e si lasciano. Una storia raccontata però in un modo particolare, asincrono. Lei inizia a raccontare dalla fine della storia, lui dal primo appuntamento, alternandosi nella narrazione. Un percorso che porta a enfatizzare i due punti di vista e gli stati emotivi che ne conseguono. Una storia d’amore eccezionale nella sua normalità. Quasi sempre in scena insieme, non interagiscono fra loro, interpretando dei monologhi cantati, finché le rispettive linee temporali si incontrano nel momento del matrimonio. Lì Jamie e Cathy appaiono innamoratissimi e come tutti gli innamorati nutrono grandi sogni reciproci. Jamie è un aspirante scrittore, Cathy un’aspirante attrice. La carriera di Jamie comincia a decollare, i suoi impegni aumentano: è spesso fuori. Diventa un romanziere di successo, vorrebbe che Cathy gli stesse maggiormente accanto e lo seguisse ad ogni evento. Cathy, non riesce però ad avere la stessa fortuna del marito e comincia ad essere gelosa del suo successo. I due si allontanano sempre di più… fino alla separazione finale. Uno spettacolo che commuove e diverte, come la vita.

