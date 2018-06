Siamo costretti, nostro malgrado, a ritornare sull’argomento perché in tanti ci continuano a segnalare la persistenza di odori nauseabondi tra Pozzilli e Venafro.

L’ultimo articolo a tal proposito è datato 30 maggio 2018, una ventina di giorni fa, ma a quanto sembra le cose non sono cambiate in quest’arco di tempo. Il tanfo lo si avverte maggiormente all’ingresso della città di Venafro, altezza del cavalcavia, in direzione della SS 85 Venafrana.

La domanda che i cittadini continuano a porsi è: cos’è che causa questi miasmi malsani?Fino a questo momento di risposte non ne sono arrivate e il problema non si è risolto. I cittadini chiedono nuovamente risposte rapide su quanto si sta verificando nella zona.