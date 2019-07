Continuano gli interventi di riqualificazione delle strutture sportive della città di Isernia. Sarà realizzato, infatti, l’impianto di illuminazione a led del campo di allenamento che si trova nell’antistadio di Le Piane, adiacente allo Stadio Lancellotta.

«La realizzazione di tale impianto – ha dichiarato l’assessore comunale allo sport Antonella Matticoli – rientra nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, e comprende anche il potenziamento e l’adeguamento normativo dell’illuminazione.

L’importo complessivo dell’intervento è di 114mila euro. Si tratta di lavori quanto mai necessari giacché il campo dell’antistadio viene utilizzato molto di frequente nelle ore serali, sia per gli allenamenti che per le gare; quindi un perfetto impianto di luci e fari è indispensabile».

L’attuale amministrazione comunale ha ereditato strutture spesso fatiscenti o che necessitano di radicali interventi di manutenzione e ammodernamento.

Pertanto, l’assessore Matticoli è costantemente impegnata in iniziative volte alla riqualificazione degli impianti destinati allo sport, inteso non solo in senso agonistico ma anche per ciò che esprime in valori come il rispetto degli avversari e l’inclusione sociale.