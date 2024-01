di Redazione

“Nel 2024 al via il progetto di un nuovo impianto produttivo a Macchia d’Isernia”.

Lo rende noto l’azienda automobilistica molisana DR Groupe che, a Macchia d’Isernia, ha la sede operativa. “Dal punto di vista industriale – si legge nella nota – è previsto un consistente sviluppo del polo di Macchia d’Isernia attraverso: il progetto di un nuovo impianto di produzione che prevederà l’assemblaggio totale delle automobili in Molise e che andrà ad affiancare i due già operativi (quello per i brand DR ed EVO e quello per Sportequipe e X); l’ulteriore potenziamento del centro ricerca e sviluppo; l’ampliamento del nuovo magazzino ricambi inaugurato nel 2023. L’azienda rende noti i dati sulle immatricolazione del 2023: «Con 32.657 immatricolazioni di auto in Italia, il gruppo chiude l’anno con una quota complessiva del 2,08%. Una precisa strategia commerciale, incentrata soprattutto sulle vendite a privati, ha fatto registrare nel canale retail un + 106% rispetto al 2022 (29.833 auto contro le 14.499 dell’anno scorso) con una quota che sale al 2,86%. 36.193 veicoli venduti complessivamente tra Italia ed estero, grazie a politiche commerciali incentivanti e campagne di comunicazione di grande impatto”.