Emilio Izzo, con un video eloquente postato su Facebook, denuncia per l’ennesima volta lo stato vergognoso in cui versa il sito del Paleolitico di Isernia. L’acqua piovana si infiltra nell’area dello scavo e danneggia i reperti. In più ci si mettono anche i topi a danneggiare ulteriormente la struttura. Le bacinelle che raccolgono l’acqua sono una cosa avvilente. Se nessuno interverrà, si rischia una catastrofe culturale senza precedenti. Ormai sono anni che la situazione è questa, ma a quanto pare, a nessuna interessa nulla del problema.

Publiée par Emilio Izzo sur Dimanche 28 octobre 2018