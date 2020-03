Non si arresta la crescita dei contagiati in Molise che continua nella sua impennata. Negli ultimi giorni la situazione è andata via via peggiorando. A confermare i nuovi casi in regione è stato il dg. Asrem Florenzano. Le persone più a rischio contagio sono gli ospiti delle case di riposo e gli operatori sanitari. Nel frattempo continuano da più parte gli appelli affinché questi soggetti siano sottoposti a tamponi. I deceduti al momento sono 9, mentre 3 pazienti sono state estubate oggi, sabato 28 marzo. In provincia di Campobasso di registrano più infettati, meno in quella di Isernia.