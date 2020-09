Dal bollettino Asrem nessuna buona nuova, infatti, nella giornata di oggi, giovedì 24 settembre, si registrano altri 5 i casi positivi al Covid: 1 a Campobasso, 1 a Ferrazzano, 1 di Larino e 1 pakistano residente a Sant’Arpino (Ce), risultato positivo in seguito al tampone effettuato presso il Cardarelli di Campobasso.

Quattro le persone guarite: 3 campobassani e un cittadino di Termoli. I tamponi effettuati oggi sono 481. Sono 139 per le persone attualmente positive in regione. Tre le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive e una in terapia intensiva. 108 gli asintomatici a domicilio. 219, infine i soggetti in isolamento.