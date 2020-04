di Domenico Pio Abiuso

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affida ai social l’annuncio che, entro la fine della settimana in corso, ci sarà l’emanazione delle linee guida per la riapertura delle attività commerciali a partire dal 4 maggio p.v.

Nello scritto il premier sottolinea che il Governo da lui presieduto ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all’obiettivo di preservare l’efficienza del sistema produttivo, ma non si può riaprire tutto.

Questa decisione – prosegue Conte – sarebbe irresponsabile, farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. In questa fase non ci si può permettere di agire con improvvisazione, non si può abbandonare la linea della massima cautela, anche nella prospettiva della ripartenza.

Il Capo del Governo si dice consapevole che molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto.

Il Capo dell’Esecutivo ha rimarcato il fatto che non ci si può affidare a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell’opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni.

Il Primo Ministro si è detto fiero di come di sta affrontando questa durissima prova. Prima della fine di questa settimana comunicherà questo piano e illustrerà i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole – ha concluso Conte – è che si applicherà a partire dal prossimo 4 maggio.