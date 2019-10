Visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Isernia.

In queste ore è stata ufficializzata la visita a Isernia del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per venerdì 11 ottobre 2019. Il programma prevede l’incontro alle ore 11, presso l’Auditorium Unità d’Italia, con le classi Quinte degli Istituti Superiori di Isernia, Venafro ed Agnone e le più importanti Autorità istituzionali della Provincia.

“Questa visita – afferma Rosa Alba Testamento – dal valore non solo simbolico, fortemente sostenuta da me e dal MoVimento 5 Stelle, rappresenta un’ulteriore grande dimostrazione di vicinanza istituzionale alla nostra provincia e all’intera regione da parte del Presidente nonché una particolare attenzione per i giovani tutti che sono il futuro del nostro paese.”