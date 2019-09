Lega e Fratelli d’Italia in piazza a Montecitorio contro il governo che chiede oggi la fiducia. Tanti tricolori e l’inno di Mameli. Grande assente Forza Italia. Fratelli d’Italia ha organizzato il presidio al quale ha aderito la Lega di Salvini.

Centina di manifestati stanno riempiendo la piazza senza bandiere di partito, chiedendo libere elezioni e scandendo slogan contro il governo giallo-rosso. Presenti in piazza Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giovanni Toti il volto del centro-destra di domani. Meloni e Salvini parleranno sul palco intorno alle ore 12.

No al patto della poltrona” è lo slogan della manifestazione contro la nascita del nuovo esecutivo sostenuto da M5S, Pd e Leu. “Renzi, Di Maio, fuori dalle scatole, il popolo vuole libere elezioni”, è lo slogan che si alza sul palco. Anche molti molisani sono presenti oggi in piazza a Roma per far sentire la loro voce di dissenso contro questo governo.