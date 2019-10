Il premier Giuseppe Conte è oggi in Molise per la firma del Cis, i progetti di sviluppo che hanno l’obiettivo di dare uno slancio all’economia molisana. Il presidente del consiglio è arrivato a Isernia insieme al ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano.

Presso l’Auditorium Unità d’Italia, Conte ha incontrato le classi quinte degli Istituti Superiori di Isernia, Venafro ed Agnone e le più importanti Autorità istituzionali della Provincia. Gli studenti hanno avuto modo di porgere delle domande al presidente che ha risposto elogiando anche tutti presenti e, rivolgendosi a loro in prima persona, ha affermato: “Il futuro deve ripartire da voi!”

Ad accogliere il premier c’erano il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio e il presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci. Simpatizzanti e curiosi hanno avuto modo di stringere la mano e scambiare due battute con Conte. Terminato l’incontro con gli studenti, il primo ministro ha fatto visita ai ragazzi della cooperativa LAI, Lavoro Anch’Io. Come detto, la sua visita in regione è legata alla firma del Cis Molise: 220 milioni di euro per 150 progetti (inizialmente era 66). Firma che avverrà a Campobasso nel corso del pomeriggio, dove Conte è atteso in Prefettura.