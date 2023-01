A comunicarlo lo stesso Comune di Venafro con apposita informativa. Giudizi, commenti e perplessità nel merito

Un 2023 che, nonostante i problemi, non comincia malissimo per i venafrani, i quali riavranno indietro su domanda gli euro versati per i consumi idrici del 2017/18, in quanto prescritti e per legge non più esigibili. Dal Comune è stata diramata infatti la seguente informativa : “CON RIFERIMENTO ALLE FATTURE EMESSE PER CONSUMI IDRICI 2017 ED ACCONTO 2018 SI COMUNICA CHE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 1 E 4 DELLA L. N. 205/2017 E DELLA DELIBERA ARERA 17 DICEMBRE 2019 … CHE LE FATTURE EMESSE CONTENGONO DEGLI IMPORTI PER CONSUMI IDRICI RISALENTI A PIU’ DI DUE ANNI (CONSUMI IDRICI 2017) CHE POTREBBERO NON DOVER ESSERE PAGATI, IN APPLICAZIONE DELLA CITATA LEGGE DI BILANCIO 2018 … PERTANTO SI COMUNICA CHE I CONSUMATORI HANNO FACOLTA’ DI ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE DEGLI IMPORTI RIFERITI AI CONSUMI IDRICI DI CUI SI TRATTA, COMPILANDO LA MODULISTICA DISPONIBILE SL SITO INTERNET DEL COMUNE DI VENAFRO. I CONSUMATORI CHE HANNO GIA’ PAGATO L’IMPORTO RICHIESTO HANNO FACOLTA’ DI ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE; IN TAL CASO POTRANNIPRESENTARE ISTANZA DIRIMBORSO COMPILANDO IL MODELLO B DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE, PRESENTANDO COPIA DELLA RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO EFFETTUATO ; CHI HA PRESENTATO ISTANZA DI PRESRIZIONE, E NON DI RIMBORSO, DOVRA’ COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO B. LA MODULISTICA DENOMINATA “MODULISTICA PRESCRIZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2017” E’ REPERIBILE AL SEGUENTE LINK https://www.comune.venafro.is.it//index.php./servizi/moduli/altro”. Sul delicatissimo tema, ecco i commenti raccolti in giro a Venafro. Un professionista : “Adesso c’è da capire come si pagheranno da parte del Comune di Venafro le mancate entrate del ruolo idrico del 2017 ammontanti a circa 750mila euro appunto da rimborsare agli utenti -asserisce il cittadino- e come farà l’ente a mantenere gli equilibri di bilancio ! Probabilmente ci si dovrà pentire di non aver condiviso la proposta di dissesto finanziario avanzata dalla Corte dei Conti pur di continuare a millantare la correttezza della contabilità municipale !”. Ed ancora dal commercialista De Benedictis, più volte in cronaca dissentendo da determinate procedure contabili municipali, in base a quanto lo stesso scrive sul proprio “Comune di Venafro BLOG” : “Nell’ottobre 2021 -vi si legge- il nostro concittadino Giuseppe De Benedictis interessava l’ANTITRUST sulla non corretta notifica dei consumi idrici del Comune di Venafro. L’ente interessato a luglio 2021 ha aperto il procedimento nei confronti del Comune di Venafro. Oggi è stata emessa dal Comune un importante comunicato stampa a favore dei cittadini. COLORO CHE HANNO PAGATO LE FATTURE 2017 E ACCONTI 2018 -conclude il testo di Comune di Venafro BLOG- POSSONO CHIEDERE AL COMUNE RIMBORSO DI QUANTO PAGATO”. “Patata” pesante e bollente, quindi, che se da una parte rinfranca chi aveva pagato e verrà adesso rimborsato, dall’altra pone interrogativi consistenti sulla risoluzione dell’intera faccenda, “ballando” qualcosa come 750mila euro destinati ad uscire nel breve dalle casse municipali e a non poter essere più riscossi dall’ente. Vicenda, è facile anticiparlo, da seguire da presso data la sua importanza socio/economica.