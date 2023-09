di G.V.

“La malattia di Alzheimer: non dimenticare chi dimentica, informazione e sensibilizzazione”: si chiama così l’evento della Consulta comunale permanente delle Disabilità e neurodiversità di giovedì 21 settembre 2023, nella giornata mondiale dell’Alzheimer, alle ore 17 presso la sala Freda di Palazzo Ducale. La prima iniziativa della Consulta comunale delle disabilità e neurodiversità punta sul tema Alzheimer, in concomitanza della giornata mondiale, per informare e sensibilizzare la comunità tenendo fede agli obiettivi della Consulta, come da regolamento. Le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer rappresentano una sfida importante in ambito sanitario e medico, essi sono in crescita esponenziale, con un forte impatto per il sistema sanitario, sociale ed economico nazionale. Il 21 settembre, come ogni anno, si celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall’Alzheimer’s disease international (Adi) con l’obiettivo di supportare la conoscenza della patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontarla a livello socio-sanitario e assistenziale. Proprio con questo intento la Consulta delle Disabilità e neurodiversità investe su un primo incontro di sensibilizzazione tentando di convergere gli intenti comuni su azioni tangibili in un prossimo futuro. L’iniziativa vedrà il via con i saluti istituzionali del primo cittadino Giuseppe Puchetti, Arianna Altieri, Presidente Consulta delle disabilità e neurodiversità Comune di Larino, Iolanda Giusti, Assessore alle Pari Opportunità e Giovanni Emilio Giorgetta, Direttore Distretto Socio-sanitario di Termoli. Seguiranno le relazioni di Cosimo Dentizzi, Geriatra, presso Asrem, in quiescenza e direttore Sanitario Rsa Don Carlo Pistilli, di Miriam Ruggero, Terapista occupazionale presso Rsa Don Carlo Pistilli ed Enrica Di Spirito, Infermiera presso la Pua Distretto Socio-sanitario di Termoli/Larino. Modera l’incontro Graziella Vizzarri, Presidente Ats di Larino. La sensibilizzazione mettendo al centro la persona costruendo reti interistituzionali questo l’intento primario della Consulta delle disabilità e neurodiversità del Comune di Larino.