Tartufo, Tintilia, idroponica, pesce e dolci le essenze per parlare di territorio. Il 14 uno show coking presso la struttura dello Svevia.

Incessante è il lavoro che l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise ha messo in campo per favorire condizioni di visibilità alla Regione, che per molti anni ha subito lo scotto della mancata promozione. Oltre cento giornalisti della stampa di settore italiana e estera, decine di trasmissioni televisive, fiere, convegni, azioni di marketing, decine di accordi di programma, questi alcuni numeri che hanno e contraddistinguono il lavoro di squadra dell’Azienda capitanata da Remo Di Giandomenico. Il solo mese di novembre ha visto manifestazioni nel mondo della fotografia, convegnistica, partecipazione attiva al Forum Internazionale sul Turismo di Firenze, la partecipazione a fiere quali quella dedicata al viaggio che si è tenuta a Lugano e appena terminata, la realizzazione del Cammino della Campana del Giubileo che ha coinvolto ben 11 comuni e l’Antica Fonderia Pontificia Marinelli. Per onorare l’attività svolta e favorire la conoscenza di territori, spesso marginali, fino al 15 novembre si è organizzati un Press Tour che vedrà in regione giornalisti di fama nazionale e internazionale di testate quali il Gambero Rosso, Italia a Tavola, Sole24ore, Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, Io Donna del gruppo RCS, la Gazzetta del Gusto, Golf e Gusto, Affari Italiani, Moda Glamour Italia. Il tour vedrà coinvolta l’area interna centrale e la costa. Il 13 novembre il gruppo si trasferirà nel territorio di Busso per una vera e propria immersione nel mondo del tartufo coinvolgendo le aziende locali, dal panificio al produttore di zafferano al caseificio artigianale, e si concederà una sorta di viaggio nel gusto che convoglierà i partecipanti ad una vera e propria azione di cava del prezioso tubero molisano. Presente il Sindaco che accompagnerà gli ospiti nella visita guidata del bel borgo. Non mancheranno sorprese e dolci artigianali. Il 14 novembre ci si sposterà di pochi chilometri poiché si farà visita al borgo di Vinchiaturo. Il Sindaco sarà il cicerone delle bellezze paesane, subito dopo essersi immersi nel mondo dell’idroponica presso il Consorzio di Rete “CiBi Molisani” con una degustazione dei prodotti commercializzati dal Consorzio quali : i derivati dalla farina, lamponi e more idroponici, salumi, caciocavalli, vini e altre prelibatezze consortili. Una vera e propria lezione di biodiversità verrà condotta con la solita maestria dal prof. Nicola Prozzo docente all’Università del Molise. Le aree interne si uniranno figurativamente alla costa per uno coking show che vedrà cimentarsi tre stelle del nostro firmamento enogastronomico. Per CiBi Molisani, Filindo Russo si esibirà nella preparazione/degustazione di un piatto che racchiude tutta l’essenza del Consorzio stesso: tortelli alle erbe colorate su fonduta di caciocavallo podolico. La giuria sarà composta dal Sottosegretario Vincenzo Niro, in rappresentanza del presidente Francesco Roberti, dal Sindaco di Termoli, Nico Balice, da rappresentanti del mondo del food e dai giornalisti presenti.