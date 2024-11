di Redazione

Ancora segnalazioni sul cattivo stato di manutenzione in cui versano spezzoni di strade a gestione del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro “che – come dice chiaramente un contribuente – ben si preoccupa, sicuramente in piena legittimità, di inviare i nuovi tributi ai fruitori delle medesime senza che queste vengano sistemate. Il problema è stato più volte portato all’attenzione dell’Ente Consortile da diversi fruitori, i quali non intendono polemizzare ma, evidenziare il disagio che questa situazione provoca, chiedendo, come fa proprio lo stesso contribuente “che si adottino gli opportuni provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità”. In allegato vengono inviate alcune foto che testimoniano lo stato dei luoghi, le quali descrivono, chiaramente che le esternazioni non sono campate in aria.