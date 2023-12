di T.A.

PIEGATI A LATO DELLE STRADE ANCHE I PALI DEL TELEFONO E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Una bora che ha soffiato intensissima per nottate intere trascorse nell’intero Molise dell’ovest, particolarmente sull’estesa pianura venafrana. Un fenomeno che ha messo in serie difficoltà persone, aziende ed attività, incidendo sulle abitudini di tutti. Numerose le allarmate segnalazioni pervenute in redazione. Tra le tante, il piegamento e l’abbattimento dei pali di servizi di pubblica utilità come energia elettrica e rete telefonica che non hanno retto all’impetuosità continuativa di ore della bora, piegandosi o finendo del tutto a terra. E’ quanto accaduto in Via Publio Ovidio, periferia sud/ovest dell’abitato venafrano, con diversi pali di legno che sorreggono rete telefonica ed elettrica pericolosamente inclinati dalla bora con la minaccia di finire su persone, cose ed auto. Lo testimoniano i clik fotografici trasmessi dai residenti che chiedono sarcasticamente: “Sarà vento dell’est o dell’ovest ? A prescindere, noi residenti in Via P. Ovidio e le attività che insistono in zona temiamo di restare tagliati fuori dai collegamenti e dai servizi essenziali, ossia di restare senza telefono ed energia elettrica ! Chiediamo perciò interventi immediati per garantirci quanto è necessario per vivere, ossia telefonia ed energia elettrica”. Ed hanno, lor signori, abbondantemente ragione !