Va in scena tra poche ore la seduta del Consiglio regionale per l’approvazione del rendiconto della Regione Molise e Donato Toma è alla ricerca dei numeri per ottenere la tanto sofferta maggioranza che ormai non ha più. Almeno, non tra gli esponenti di quella che fu la sua maggioranza.

Quello che per noi giornalisti sono novità, per gli addetti ai lavori è carta conosciuta. Ta di loro i consiglieri conoscono bene le mosse dell’altro. Così si scopre che:

Aida Romagnuolo assente per Covid non potrà essere della partita.

Michele Iorio, si vocifera nei piani alti di via Genova, pare non sia disposto a votare a favore di un documento contabile fallimentare con lo stesso Toma che non perde occasione di accusare i 12 anni di governo Iorio per la situazione in cui versa il Molise oggi.

Gianluca Cefaratti pare non avere nessuna intenzione di intervenire in soccorso del governo regionale.

Salvatore Micone si dice sarà assente anche lui nella seduta odierna.

Insomma, la maggioranza dei 13 eletti, meno i quattro citati, potrà contare su un risicato numero di 9 consiglieri disposti a sacrificare la loro immagine per salvare Toma.

Di contro ci sono gli otto consiglieri di opposizione.

Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla del Pd, Greco – Primiani – Nola – Manzo – Fontana – De Chirico per i cinquestelle.

Saranno loro, insomma, che dovranno dimostrare stavolta se sorreggeranno strategicamente il governo Toma. La loro presenza compatta in aula, ammesso che siano tutti presenti e non ci saranno assenze strategiche, e il loro voto contrario potrebbe comportare che basterebbe uno solo tra Cefaratti e Iorio che votano non a favore, per mandare sotto il governo regionale in uno degli ultimi atti prima del rinnovo elettorale.

Gli occhi sono infatti tutti puntati sulle opposizioni rispondendo alla domanda: saranno tutti presenti al momento fatidico del voto? Ed ancora: Cefaratti e Iorio resteranno fermi sulle loro posizioni contrarie?

Se è vero che le opposizioni si giocano tutta la loro credibilità da questo consiglio, è altrettanto vero che il centrodestra che verrà si gioca la sua credibilità sui due pilastri anti Toma che saranno presenti in aula.

Tra gli addetti ai lavori circola la voce che ci sono già stati tra Toma e il vice presidente del Consiglio regionale Angelo Primiani che sostituirà l’assente presidente Micone. Insomma, dalla Giunta regionale si cerca una sponda per pilotare le strategie in aula ed arrivare ad essere almeno in 10 e scongiurare la sciagura della figuraccia nell’essere senza numeri. A preoccupare Toma, Tiberio e Pallante, si mormora a Palazzo Vitale, pare sia proprio Michele Iorio. Il timore che l’ex presidente possa creare le condizioni per arrivare ad un nove pari o addirittura un 10 a 9 a favore delle opposizioni sarebbe l’ansia di queste ultime ore. L’assessore Pallante la sua manovra politica l’ha già fatta: si dice che nei giorni scorsi abbia fatto convocare gli eletti di Palazzo D’Aimmo a Roma dinanzi alla delegazione parlamentare e al responsabile del partito per far garantire il voto favorevole al bilancio. Ma poi lo stesso governatore sembra aver rovinato tutto. Forte della sua posizione – “ne ho perso uno ma ne ho recuperati due” avrebbe dichiarato riferendosi a Cefaratti, Romagnuolo e Iorio, Pallante e FDI non avevano fatto i conti che il super ego di Toma lo avrebbe indotto ad addossare responsabilità politiche non al suo governo ma a quelli precedenti. Partendo da questo, bisognerà vedere dove arriva l’amor proprio e l’orgoglio anche dell’assessore Nicola Cavaliere che viene tirato in ballo da Toma avendo fatto parte anche dei precedenti esecutivi a guida Iorio.

Né i cinquestelle, come pure il Pd, stavolta potranno tirare in ballo la classica frase ad effetto: i loro problemi di maggioranza non possono ricadere su di noi per cui abbandoniamo l’aula. Sarebbe come darsi la zappa sui piedi a pochi mesi dal voto.

Su questa cornice si colloca il quadro del consiglio che andrà in scena oggi alle ore 9.30.

L’ultimo rendiconto dell’era Toma: il peggior governo della storia politica regionale. Ma in fondo l’importante era lasciare un segno. Ed in questo il commercialista prestato alla politica vi è sicuramente riuscito.