Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è riunita in mattinata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. In vista della ripresa dei lavori del Consiglio regionale dopo la pausa estiva, i rappresentanti dei Gruppi hanno ragionato sui vari argomenti pronti per essere discussi dall’Assemblea evidenziando delle priorità legislative e amministrative.

Il Presidente Micone, facendo sintesi del confronto, ha programmato per martedì prossimo, 10 settembre, la prossima seduta dell’Assise e ha condiviso una bozza di ordine del giorno che prevede tre proposte di legge e altrettanti atti amministrativi già licenziati dalle Commissioni competenti, cui si aggiungono anche alcuni provvedimenti rogatori, anch’essi richiesti dai vari Presidenti dei Gruppi consiliari.