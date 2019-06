Si è tenuta oggi la seduta del Consiglio regionale interamente dedicata agli atti rogatori.

In particolare si sono svolte:

– Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, Nola, De Chirico e Primiani, ad oggetto “Affidamento di servizi di assistenza tecnica al POR Molise FESR 2014-2020 e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione Toma; ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

– Interpellanza, a firma dei consiglieri Fontana, De Chirico, Greco, Nola e Primiani, ad oggetto “Stanziamento contributi ai commercianti nel periodo di fermo pesca – chiarimenti”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interpellanza.

– Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Nola, Fontana e De Chirico, ad oggetto “Campagne A.I.B. – Previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e di interfaccia”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione Toma; ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

– Interrogazione a risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Nola, Fontana, De Chirico e Manzo, ad oggetto “Chiarimenti in merito alla determinazione del Direttore generale per la salute n. 225 del 18.12.2018 con cui si è disposto uno spostamento di 15.000.000 di euro dal conto Sanità al conto Ordinario”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione Toma; ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

– Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Fontana, Primiani e Nola, ad oggetto “Interventi riguardanti il dissesto idrogeologico nel Comune di Petacciato. Stato di attuazione e chiarimenti”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione Toma; ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

– Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana, Primiani, Nola, Greco, De Chirico e Manzo, ad oggetto “Servizio gestione dell’area portuale di Termoli – stanziamento risorse per investimenti e manutenzione ordinaria e straordinaria”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione Toma; ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

– Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana e Greco, ad oggetto “Partecipazione della Regione Molise, tramite l’Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo, alla Borsa internazionale del Turismo di Milano, BIT 2019”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Vice Presidente e Assessore al Turismo Cotugno; ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

– N. 19 (Rg. n. 324) Interpellanza, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto “Plastic free – Misure in favore dell’economia circolare e della salvaguardia del patrimonio ambientale nell’ambito delle manifestazioni di carattere socio-culturale”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione Toma; ha ribattuto il primo firmatario dell’interpellanza.

– Interpellanza, a firma del consigliere Manzo, ad oggetto “Misure di contrasto e lotta alla povertà”

– Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Primiani, Manzo, Greco, De Chirico, Nola e Fontana, ad oggetto “Misure 10 e 11 del PSR. Stato dei pagamenti delle pratiche ammesse per le annualità 2017-2018”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione Toma; ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

– Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Primiani, ad oggetto “DCR n. 223 – ; Mozione ad oggetto “l.r. del 27 novembre 1996, n. 36 – Avviso corsi di preparazione e indizione esami per guide turistiche accompagnatori turistici”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione Toma; ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

– Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, Nola, Fontana, Primiani e De Chirico, ad oggetto “Determinazioni in merito al ripristino della normale viabilità da e per i Comuni di Bagnoli del Trigno, Duronia, Salcito e Civitanova del Sannio”. Ha dato risposta per l’Esecutivo l’Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Niro; ha ribattuto il primo firmatario dell’interpellanza.

All’inizio della seduta il Presidente del Consiglio regionale Micone ha ricordato la figura del Senatore Luigi Biscardi, già componente dell’Assemblea legislativa molisana, recentemente scomparso. Biscardi -ha detto- ha sempre saputo, grazie alla sua indiscussa onestà intellettuale, conquistare la stima di chi con lui ha percorso un tratto di strada: studenti, docenti, elettori, colleghi e avversari politici. Il Presidente ha quindi chiesto all’Aula un minuto di silenzio in suo ricordo.

La seduta del Consiglio regionale è stata quindi aggiornata a giovedì 6 giugno.