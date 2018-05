Oggi, lunedì 21 maggio, la prima seduta della nuova legislatura.

Salvatore Micone (Udc) è stato eletto Presidente del Consiglio regionale al primo scrutinio con 14 voti: i due terzi dell’aula, che, come da Statuto, gli valgono la poltrona di presidente del Consiglio succedendo così a Vincenzo Cotugno. Dopo il discorso di insediamento, la seduta è stata sospesa per un’ora, fino alle 13.30.

Con l’avvenuta sospensione dei 4 Consiglieri divenuti assessori, subentrano in assise i primi non eletti:

– Massimiliano Scarabeo e Nico Romagnuolo per Forza Italia

– Antonio Tedeschi per i Popolari per l’Italia

– Paola Matteo per Orgoglio Molise

In sostituzione di Michele Iorio, sospeso in virtù della legge Severino, entra la prima dei non eletti della lista Iorio per il Molise Eleonora Scuncio.

Ora si attende la nomina del quinto assessore, che salvo colpi di scena, dovrebbe andare ad un esponente della Lega.