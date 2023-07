Ci sarebbe stato un errore di trascrizione che aveva portato all’attribuzione del seggio a Fratelli d’Italia: la Romagnuolo fuori per far posto all’esponente di “Noi Moderati”

IL COMUNICATO DELL’UFFICIO ELETTORALE

Ore 13.40. Si comunica che l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Campobasso per le Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Molise del 25 e 26 giugno 2023 ha, in data odierna, provveduto, in via di autotutela, a rettifica dei voti residuati e a conseguente rideterminazione dei seggi spettanti alle liste “Fratelli d’Italia” e “IUl Molise in buone mani”, con proclamazione a Consigliere regionale del candidato Roberto Di Pardo (lista “ Il Molise in buone mani”) in sostituzione della candidata Aida Romagnuolo (lista “Fratelli d’Italia”) e con conferma della restante parte della proclamazione relativa al Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali effettuata in data 06/07/2023.

Ore 10. Si attende solo l’ufficialità ma la notizia sembrerebbe ormai accertata. Dall’ufficio elettorale della Corte di Appello di Campobasso starebbero riformulando l’attribuzione dei seggi in Consiglio regionale. Così come paventato da tutti gli esperti della materia, ad iniziare dall’ex assessore Carlo Veneziale, e così come era stato previsto sin dall’inizio, il tredicesimo seggio della maggioranza spetterebbe a Roberto Di Pardo di “Noi Moderati” e non ad Aida Romagnuolo di Fratelli d’Italia. Ci sarebbe stato, secondo i ben informati, un errore di trascrizione che ha poi portato l’ufficio elettorale ad assegnare il quinto seggio a Fratelli d’Italia, togliendolo a “Noi Moderati”. Nelle prossime ore, al massimo entro lunedì, dovrebbe esserci la correzione e la nuova proclamazione del consigliere eletto Roberto Di Pardo. In tal modo si ricomporrebbe la situazione iniziale dell’Assise regionale. redpol