Il Presidente Salvatore Micone, vista la richiesta, a firma dei consiglieri Greco, Manzo, Primiani, Nola, De Chirico e Fontana, per un Consiglio regionale monotematico per discutere della situazione emergenziale del Sistema Sanitario Regionale, ha convocato a tal fine la seduta dell’Assise per il prossimo 10 dicembre, alle ore 15:00.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: