di Redazione

Un Consiglio regionale dedicato per la gran parte ad argomenti afferenti al tema della sanità e nella seduta sono stati esaminati -preceduti da un’unica discussione generale- i vari argomenti iscritti all’ordine del giorno, alcuni dei quali sono stati rinviati, altri ritirati, altri ancora non hanno raggiunto il numero minino dei consensi per essere approvati. In apertura dei lavori il Presidente della Regione, Francesco Roberti, ha illustrato all’Aula la bozza di Programma Operativo Sanitario 2023-2025 messa a punto dalla Struttura Commissariale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise. E’ stata poi chiesta, dai rispettivi primi firmatari, ed ottenuta dall’Aula, l’iscrizione all’ordine del giorno e la loro immediata discussione di 4 atti di indirizzo inerenti lo stesso argomento sanitario. Tre dei quali non hanno ricevuto il numero necessario di consensi per essere approvati. È stato, invece, approvato a maggioranza il quarto atto di indirizzo -un ordine del giorno- a firma del Consigliere Roberto di Pardo e di altri colleghi della maggioranza, avente ad oggetto: “Modifiche al POS 2023-2025 per la rete dell’emergenza delle patologie tempo dipendenti”. Dopo l’illustrazione da parte del primo firmatario, sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Greco, Salvatore, Sabusco, Romano, Facciolla e dell’Assessore Iorio. Con l’atto di indirizzo approvato l’Assemblea prende evidenza della proposta del Programma Operativo Sanitario (POS) 2023-2025 redatto della Struttura commissariale per l’attuazione del Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Molise, al fine di acquisire dagli stakeholders osservazioni, suggerimenti e/o integrazioni. Nella premessa dell’atto si ricorda la disponibilità espressa dalla medesima Struttura commissariale durante l’audizione avuta lo scorso 12 febbraio con la Quarta Commissione permanente, a ricevere suggerimenti correttivi alla bozza di Programma Operativo 2023-2025. Di qui l’impegno che il Consiglio Regionale affida al Presidente della Regione a richiede al Governo, e precisamente ai Ministeri affiancati, e all’intera delegazione parlamentare, di far attuare i correttivi al POS 2023-2025 necessari per: