Presieduto dal suo Presidente Salvatore Micone si è riunito in mattinata il Consiglio regionale. Con la relazione di presentazione del Presidente della IV Commissione, Filomena Calenda, l’Assemblea ha iniziato l’esame della “Piano Sociale regionale 2020-2022”, presentato dalla Giunta regionale.

Nel dibattito che è seguito all’illustrazione sono intervenuti per esprimere le rispettive posizioni politiche i Consiglieri Facciolla, Cefaratti, Primiani, Matteo, Manzo, Di Lucente, Fanelli, Romagnuolo A, Greco e l’Assessore alle politiche sociali Mazzuto. A sintesi del dibattito ingenerato sull’argomento, sono stati quindi presentati tre ordini del giorno collegati all’argomento in discussione che verranno presentati e votati successivamente al Piano. Il Consiglio continuerà l’esame del provvedimento nella seduta del 17 marzo prossimo.

Precedentemente, in apertura dei lavori, il Presidente Micone, dopo aver dato notizia dello svolgimento dei lavori del Tavolo permanente per il Coronavirus istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale, aveva rivolto – a nome di tutta l’Assemblea legislativa- un sentito ed accorato ringraziamento a tutti coloro in quali, nelle strutture sanitarie, di protezione civile e di pubblica sicurezza, come in ogni altro ambiente pubblico e privato, operano ogni giorno con abnegazione e disponibilità per contenere il rischio contagio, per proteggere e rassicurare i cittadini.

A ciascuno – ha concluso- non mancherà il supporto istituzionale e politico, oltre che se ce ne sarà bisogno, legislativo ed amministrativo, dell’intera Assise consiliare regionale.