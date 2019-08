Tensione alle stelle nell’Aula del Consiglio regionale in riunione questa mattina per la seduta monotematica dedicata ai problemi del lavoro. Durante l’intervento del Consigliere ‘pentastellato’ Andrea Greco, è esplosa la rabbia degli operai ex Gam che non gli hanno permesso di parlare.

La seduta è stata sospesa per ripristinare l’ordine e far tornare la calma tra i lavoratori. Il M5S è colpevole di non aver fatto nulla per il lavoro nonostante sia al governo nazionale. Gli ex operai si sentono presi in giro e accusano i ‘grillini’ di non aver trovato nessuna soluzione per la vertenza Gam.