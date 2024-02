di Redazione

Il Presidente Quintino Pallante ha convocato per martedì 20 febbraio, con inizio dei lavori previsto per le ore 10.00, la seduta monotematica del Consiglio regionale, richiesta dai Consiglieri Micaela Fanelli, Alessandra Salvatore, Vittorino Facciolla, Andrea Greco, Roberto Gravina, Angelo Primiano e Massimo Romano, dedicata alla discussione del disegno di legge – A.S. n. 615 – recante: “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Iscritto all’ordine del giorno un unico argomento: mozione a firma dei Consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, ad oggetto, «“Disegno di legge – A.S. n. 615 – recante: Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. Impegno al Presidente della Regione».