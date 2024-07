di Redazione

Aprendo i lavori del Consiglio regionale il Presidente Quintino Pallante ha voluto ricordare l’ex Consigliere regionale Vincenzo Bizzarro recentemente scomparso. “Consigliere nella IX e X Legislatura, Bizzarro -ha ricordato il Presidente Pallante- è stato componente delle Commissioni permanenti I e IV, nonché membro di diverse Commissioni speciali di studio a carattere temporaneo. Da sempre impegnato in politica, prima di giungere sugli scranni di questa Assemblea, è stato Consigliere ed Assessore nella sua città, Isernia. Nella vita professionale, tra le altre cose, ha ricoperto l’incarico di Direttore del Distretto sanitario di Isernia. Il Presidente Pallante nel fare le condoglianze alla famiglia Bizzarro ha invitato l’Assemblea ad osservare in suo onore un minuto di silenzio in onore del compianto ex collega Bizzarro. I lavori sono proseguiti con l’approvazione a maggioranza (10 voti favorevoli, 6 contrari) della proposta di legge della Giunta regionale concernente: “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”. Ha illustrato all’Aula la proposta di legge il relatore e Presidente della Prima Commissione (che ha reso in merito parere positivo), Roberto Di Pardo. Sono seguiti gli interventi per esprimere le proprie posizioni in merito dei Consiglieri Fanelli, Gravina, Greco e Sabusco. Ha concluso la discussione l’Assessore al bilancio Cefaratti. Il testo approvato, come si evidenzia nella deliberazione di Giunta regionale che lo ha presentato all’Assemblea legislativa, prendendo atto della decisione di parziale parifica della Corte dei Conti di cui alla deliberazione n.192/PARI/2022 del 12 dicembre 2022 e delle eccezioni in essa contenute, della sentenza della Corte costituzionale n. 39 dell’11 marzo 2024 e del dispositivo assunto dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Molise – in data 25 giugno 2024 in merito al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021, prevede delle modifiche del disegno di Legge “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 30.06.2022, parzialmente rettificata con la D.G.R. n. 240 del 18.7.2022.